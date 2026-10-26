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Prof. Dr. Muhammed Keskin kalp hastalarını uyardı: “Asla yapmayın”

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp hastalarının hangi aktiviteleri yapabileceğini ve hangi aktivitelerin doktor tarafından onay alınması gerektiğini açıkladı. Özellikle son günlerde popüler hale gelen şok dul uygulamasına da değinen Keskin, önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Muhammed Keskin kalp hastalarını uyardı: “Asla yapmayın”
Gökçen Kökden

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp hastalarının ne tür aktiviteler yaparken dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Kalp hastalarının ağırlık egzersizlerinden tamamen uzak durması gerektiği düşüncesinin doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Muhammed Keskin, ağırlık egzersizlerinin kardiyak rehabilitasyonun temel egzersizlerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Muhammed Keskin kalp hastalarını uyardı: “Asla yapmayın” 1

Ağır spor yapmak ile ağırlık egzersizi yapmanın birbirinden farklı olduğunu belirten Prof. Keskin, kalp hastalarının büyük bölümünün uygun koşullarda ağırlık egzersizi yapabileceğini ifade etti.

KOŞU YAPMADAN ÖNCE TEST GEREKEBİLİR

Koşu konusunda ise herkes için aynı önerinin yapılamayacağını belirten Keskin, kalp hastalarının koşuya başlamadan önce bazı testlerden geçmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla sıklıkla efor testi uygulanırken Keskin, kardiyopulmoner egzersiz testinin aerobik egzersizler konusunda daha ayrıntılı veriler sağlayabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Muhammed Keskin kalp hastalarını uyardı: “Asla yapmayın” 2

Gerekli değerlendirmelerden geçen hastaların koşu yapabileceğini ve bunun kalp açısından faydalı olabileceğini söyleyen Keskin, kardiyovasküler riski yüksek kişilerin ise değerlendirme yapılmadan koşuya başlamasının risk oluşturabileceği konusunda uyardı. Keskin'e göre bu durum halı saha gibi yoğun efor gerektiren aktiviteler için de geçerli.

SAUNA KONUSUNDA HASTALIĞIN KONTROL ALTINDA OLMASI ÖNEMLİ

Keskin'in değerlendirdiği bir diğer konu ise sauna oldu. Saunanın kalp sağlığını destekleyebileceğini belirten Keskin, ciddi ve kontrolsüz kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin ise dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle ciddi kontrolsüz hipertansiyon, kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu bulunan kişilerin saunaya girmemesi gerektiğini belirten Keskin, burada temel problemin vücudun yoğun strese maruz kalması olduğunu ifade etti.

"KALP HASTALARI ŞOK DUŞ YAPMAMALI”

Prof. Dr. Muhammed Keskin'in en net uyarılarından biri şok duş konusunda oldu. “Kalp hastaları şok duşu yapabilir mi?” sorusuna Keskin, “Yapamaz, asla yapmamalı” yanıtını verdi.

Şok duşla ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde faydasının spor sonrası eklem ve kas ağrılarının azaltılmasıyla sınırlı olduğunu belirten Keskin, kalp açısından ise ciddi risk taşıyabileceğini ifade etti.

Üstelik Keskin'e göre yalnızca kalp-damar hastalığı bulunanların değil, kardiyovasküler risk taşıyan kişilerin de şok duştan kaçınması gerekiyor. Hipertansiyon, damar sertliği, ailesel kardiyovasküler risk faktörleri veya yoğun sigara tüketimi bulunan kişileri örnek gösteren Keskin, ani ve yoğun soğuğun damarlarda ciddi vazospazma, yani damarların büzüşmesine neden olabileceğini belirtti. Bunun da kalp krizi riskini artırabileceğini söyledi.

“SOĞUK DUŞ İLE ŞOK DUŞ AYNI ŞEY DEĞİL”

Prof. Dr. Muhammed Keskin kalp hastalarını uyardı: “Asla yapmayın” 3

Keskin ayrıca soğuk duş ile şok duşun birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Oda sıcaklığına yakın suyla yapılan daha serin bir duşun da soğuk duş olarak değerlendirilebileceğini belirten Keskin, asıl riskin vücudu aniden çok düşük sıcaklığa maruz bırakan şok duş uygulamalarında olduğunu ifade etti.

Keskin, son dönemde popüler hale gelmesi nedeniyle şok duş uygulamalarının bilinçsizce denenmemesi gerektiğini vurgulayarak, kalp ve damar sağlığı açısından risk taşıyan kişilerin bu konuda özellikle dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp ağrısı kalp hastalıkları
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