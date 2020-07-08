Akvaryum balıklarının isimleri ve özellikleri: Evcil balıkları tanıyalım

Pek çok yerde gördüğümüz akvaryumların içinde birbirinden farklı özelliklerde balıklar bulunur. Peki, bu renkli dünyadaki akvaryum balıklarının isimlerini biliyor muyuz? İçindeki balıklar sağlıklı ve uyumlu olursa akvaryum güzel görüntüsüyle bulunduğu ortama huzur verir. Eğer karma bir akvaryum sahibi olmak istiyorsanız balık türlerini iyi tanımanız ve bir arada yaşayabilecek balıkları seçmeniz gerekir. Elbette suyun sıcaklığını seçtiğiniz balık türlerine uygun olacak şekilde ayarlamayı ve kaliteli bir filtre sistemi edinmeyi unutmayın! Zevkinize göre arka plan dekoru ve süslemesini de yaptıktan sonra geriye sadece akvaryumun keyfini çıkarmak kalıyor. Size bu konuda yardımcı olabilecek harika bir listemiz var! En çok ilgi gören evcil balık isimleri ile birlikte özelliklerini de sizler için derledik… Akvaryum Sahibi Olmadan Önce Balık İsimleri Sözlüğüne Mutlaka Bir Göz Atın! 1. Beta Balığı (Beta Splendens) Kavgacı siyam olarak da bilinen beta balığı, süs balıkları arasında en çok tercih edilen türlerden biridir. Farklı yapı ve renkte birçok alt türü bulunur. Kendi türüne karşı oldukça agresif olduğu için başka bir beta ile aynı akvaryumda olmaması gerekir. Ayrıca etçil ve bakımı kolay bir balık türü! 25–27 derece arasındaki su sıcaklığı onun için ideal.

2. Japon Balığı (Carassius Auratus) Akvaryumlarda çok sık rastladığımız bu küçük turuncu balık, şüphesiz süs balık isimleri listesinin bir numarasıdır. Asya kökenli olan bu tür, hem etçil hem otçul balıklardan oluşur. Barışçıl bir yapıları var. Mutlu görünürler ve akvaryuma neşe katarlar. 28–24 derece arasındaki sıcaklıklar bu tür için uygun olur. 3. Çöpçü Balığı (Corydoras) Çöpçü balığı hakkında doğru bilinen yanlış bir bilgi var. Bu balık türünün akvaryumun dibindeki pislikleri temizlediği düşünülür. İşin aslına bakacak olursak çöpçü balığı akvaryumun dibine çöken yemleri yer. Böylelikle suyun dengesini de sağlamış olurlar. Hem etçil hem otçul olan bu balıklar 24–28 derece sıcaklığında 7 yıla kadar yaşamını sürdürebilir. Bu balık türünü tercih edecekseniz en az 6 adet alıp koymakta fayda var. 4. Sarı Prenses (Labidochromis Caeruleus) Barışçıl bir yapıya sahip olan bu tür, hem etçil hem de otçul beslenir. Üreme döneminde saldırganlaşabilir. Bakımı kolay bir balık türü olduğu için sıklıkla akvaryumlarda yerini alır. Bu balık türü için dekor olarak mağara ve kayalar tercih etmeniz iyi olur. Boyu 10 cm’e kadar uzayabilir. 23–28 derece arasındaki sıcaklıkta rahatlıkla yaşayabilir.