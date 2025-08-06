Akvaryumda kabusu yaşadı! Dev ahtapot birden kolunu kaptı! O anlar kamerada

ABD’deki San Antonio Akvaryumu'nda dehşete düşüren anlar yaşandı. 6 yaşındaki Leo Taryn, annesi ile gittiği akvaryumda dev bir ahtapotun saldırısına uğradı.

Cam fanus içindeki Pasifik ahtapotunu inceledikleri sırada hayvanın, Leo’nun koluna yapıştığı görülüyor. Küçük çocuk panikleyerek ''Anne, beni bırakmıyor'' diye bağırıyor. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

VANTUZ İZLERİNİ GÖSTERDİ

Çocuğun annesi Leo’nun, bileğinden koltuk altına kadar uzanan vantuz izlerini göstererek olay öncesi herhangi bir uyarı almadığını vurguladı. Anne, akvaryum yönetiminden hayvanlarla temas sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin açıklanmasını talep etti.

NBC News’in haberine göre, Uzman biyolog Meg Mindlin ahtapotların vantuzlarını çevrelerini keşfetmek ve tat almak için kullandığını belirterek bu tür temasların hayvanlar için doğal olduğunu söyledi.