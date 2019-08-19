Akvaryumlarını temizlerken az kalsın ölüyorlardı! Evleri 2 gün karantinaya alındı

İngiltere'nin Telford bölgesinde yer alan Newport kasabasındaki 34 yaşındaki Katie Stevenson ve eşi Mark, akvaryumlarındaki mercanları temizlerken mercandan salınan toksinler nedeniyle boğaz ağrısı ve titremeler gibi belirtiler yaşadı.
MERCANIN SALGILADIĞI TOKSİNDEN KAYNAKLANDI
Stevenson'ın ateşi 42 dereceye yükselince aile ambulans çağırdı. Çift, dört çocuklarından üçüyle birlikte maske takan sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü ve 48 saat boyunca karantinada tutuldu. Hastalık mercanın tehdit altında hissettiğinde saldığı palitoksin adlı bir zehirden kaynaklandı.
Stevenson, yaptığı açıklamada, “Korkunçtu... “Beni almaya gelen sağlık görevlileri maske takıyordu. Hastanenin acil servis bölümünün tamamı karantinaya alındı. Uyumuş olsaydık uyanamayacağımızı söylediler” diye konuştu.
EVLERİ İKİ GÜN BOYUNCA KAPALI TUTULDU
Stevenson ve kocası bir hafta boyunca hastanede kaldı, çocuklarıysa ertesi gün taburcu edildi. Olaydan sonra ailenin evi iki gün boyunca tehlikeli madde güvenliği ve müdahale ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis tarafından kapalı tutuldu.
Stevenson şimdi başkalarının da mercanların sebebiyet verebileceği tehlikelerden haberdar olmasını istiyor. Tatile gittiklerinde balıklarından birinin ölmesi nedeniyle tankı temizlemeye karar verdiklerini söyleyen Stevenson sözlerini şöyle sürdürdü:
Mercanı satın almıştık ve bir bilgimiz yoktu. Size herhangi bir tehlikeler kitapçığı ya da benzeri bir şey vermiyorlar. Size toksinlerden bahsedilmeli ki neye dokunduğunuzu ve nasıl temizleyebileceğinizi bilesiniz.
OLDUKÇA NADİR BİR VAKA
Stevenson'a göre mercan, 50 sterline (yaklaşık 331 TL) satın aldıkları ve genelde su altında balıklarla beraber duran dekoratif bir mercan köprüsünün parçasıydı. Palitoksin zehirlenmesi vakaları fazlasıyla nadir. Bu olayın İngiltere'de kaydedilen ilk vakalardan biri olduğuna inanılıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin 2011'deki araştırmasında mağazalarda satılan mercanların çoğunun zehirsiz ya da az zehirli olduğu söylenirken, bazı akvaryum mağazalarında toksin üretebilecek mercanların da satıldığı belirtiliyor.
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