Akyaka Orman Kampı açık mı? Akyaka Orman Kampı fiyatları - Akyaka Orman Kampı telefon

Yaz kış kamp severlerin uğrak adreslerinden biri Akyaka Orman Kampı. Patikalardan inilen ve Gökova Körfezi'ne açılan gizli koylarıyla, yemyeşil ormanı, mis gibi havasıyla salaşlıkla beraber konforu da sunan bir kamp alanı.

AKYAKA ORMAN KAMPI AÇIK MI?

Profesyonel şekilde hizmet veren Akyaka Orman Kampı bu dönemde de açık. Hatta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını evde geçirmek istemeyen kişiler karavanlarıyla birlikte kamp alanında kalabiliyor, ormanda yürüyüş yapıp, deniz havası alabiliyor.

AKYAKA ORMAN KAMPI OLANAKLARI

Kamp alanı içinde restoran, market, elektrik, su, buzdolabı, tuvalet, duş, spor alanları, çocuk oyun alanı gibi olanaklar mevcut. Bu olanakların bazıları ekstra ücrete tabi. Kamp alanında çadır kiralama seçeneği de bulunuyor ancak pandemi döneminde geçici olarak bu hizmet devre dışı.

AKYAKA ORMAN KAMPI KOYLAR

Akyaka sahili küçük bir sahil, kumsal ve suyu sığ. Yüzmek için buraya gelmek istemezseniz, kamp alanının içinden inilebilen harika koylar bulunuyor. 72 merdiven, Albay Koyu, Akvaryum koylarında körfezin tertemiz sularında yüzebilirsiniz.

AKYAKA ORMAN KAMPI TAŞ EVLER

Eğer ben çadırda kalamam, karavanım da yok derseniz orman kampının içinde Gökova Körfezi'ni tepeden selamlayan, şahane manzarası olan Taş evler sizi bekliyor.