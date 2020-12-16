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Akyaka Orman Kampı açık mı? Akyaka Orman Kampı fiyatları - Akyaka Orman Kampı telefon

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Akyaka Orman Kampı açık mı? Akyaka Orman Kampı fiyatları - Akyaka Orman Kampı telefon

Pandemi döneminde bir çok kişi izole tatil yollarına yöneldi. Çadır kampı, karavan gibi seçenekler cazip hale geldi. Hafta sonları kesintisiz sokağa çıkma yasağı ise tatile engel değil. Akyaka Orman Kampı yasaklarda da misafirlerini ağırlıyor.

Yaz kış kamp severlerin uğrak adreslerinden biri Akyaka Orman Kampı. Patikalardan inilen ve Gökova Körfezi'ne açılan gizli koylarıyla, yemyeşil ormanı, mis gibi havasıyla salaşlıkla beraber konforu da sunan bir kamp alanı.

AKYAKA ORMAN KAMPI AÇIK MI?

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Profesyonel şekilde hizmet veren Akyaka Orman Kampı bu dönemde de açık. Hatta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını evde geçirmek istemeyen kişiler karavanlarıyla birlikte kamp alanında kalabiliyor, ormanda yürüyüş yapıp, deniz havası alabiliyor.

AKYAKA ORMAN KAMPI OLANAKLARI

Kamp alanı içinde restoran, market, elektrik, su, buzdolabı, tuvalet, duş, spor alanları, çocuk oyun alanı gibi olanaklar mevcut. Bu olanakların bazıları ekstra ücrete tabi. Kamp alanında çadır kiralama seçeneği de bulunuyor ancak pandemi döneminde geçici olarak bu hizmet devre dışı.

AKYAKA ORMAN KAMPI KOYLAR

Akyaka sahili küçük bir sahil, kumsal ve suyu sığ. Yüzmek için buraya gelmek istemezseniz, kamp alanının içinden inilebilen harika koylar bulunuyor. 72 merdiven, Albay Koyu, Akvaryum koylarında körfezin tertemiz sularında yüzebilirsiniz.

AKYAKA ORMAN KAMPI TAŞ EVLER

Eğer ben çadırda kalamam, karavanım da yok derseniz orman kampının içinde Gökova Körfezi'ni tepeden selamlayan, şahane manzarası olan Taş evler sizi bekliyor.

AKYAKA ORMAN KAMPI FİYATLARI

2020 YILI KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Taş evlerin ön sırada olanları yaz dönemi için günlük 800, kış dönemi için 600 tl. Arka sırada olanları yaz dönemi 700, kış dönemi 500 tl.

Küçük çadır alanı(3 kişilik) ücreti günlük olarak yaz dönemi için 70, kış dönemi için 50 tl.

Büyük çadır alanı(4+ kişilik) ücreti günlük yaz dönemi için 110, kış dönemi için 70 tl.

Karavan alanı, yaz dönemi için 130, kış dönemi için 80 tl.

AKYAKA ORMAN KAMPI İLETİŞİM

Bu numaralardan Akyaka Orman Kampı'na ulaşabilirsiniz.
(0252) 243 51 56 (Kafeterya)

(0252) 214 88 83 (Haftaiçi 08:30-17:30)

(0551) 448 70 34


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