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Akyurt’ta öğrencilere büyük destek

ANKARA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararı ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmaları yasak olan öğrenciler ile diğer Akyurtlular için etkinlikler düzenliyor.65 yaşın üzerindeki Akyurtlular için yapılan kolonya ve maske dağıtım hizmeti sürerken, Akyurt Belediyesi öğrenci gençler ve evde sıkılanlar için de kolları sıvadı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararı ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmaları yasak olan öğrenciler ile diğer Akyurtlular için etkinlikler düzenliyor.
65 yaşın üzerindeki Akyurtlular için yapılan kolonya ve maske dağıtım hizmeti sürerken, Akyurt Belediyesi öğrenci gençler ve evde sıkılanlar için de kolları sıvadı. Belediye tarafından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ve bu yıl sınava girecek öğrencilere 5 deneme sınavını içeren test kitapları dağıtılmaya başlandı. Ayrıca Başkan Ayık’ın resmi sosyal medya hesaplarından her hafta bir çekiliş yapılıyor ve toplam 50 talihliye evde okumaları için kitaplar hediye ediliyor.
Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Bilindiği üzere dünya Korona adı verilen ve salgına sebep olan bir virüs ile mücadele ediyor. Akyurt Belediyesi olarak çok çeşitli noktalarda yaptığımız dezenfekte çalışması, dezenfektan dağıtımı, 65 yaş ve üzeri insanımıza yaptığımız hizmetler, kolonya ve maske dağıtımı ile bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun yanında evlerinde kalan 20 yaşın altında ve lise ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize deneme test kitapları hediye ediyoruz. Çünkü bu durum geçici bir durum ve evlerinde öğrencilerimiz derslerinden geri kalırlarsa başarıdan uzaklaşırlar. Biz buna müsaade etmemek için böyle bir çalışma yaptık. 1000 adet LYS ve 1000 adet TYT deneme kitabını gençlerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan da çocuklar, gençler ve yetişkinlerden ayırt etmeksizin, sosyal medya sayfalarımızdaki çekilişlerimize katılarak kazananlara yaşlarına uygun okuma kitapları ile Türk ve Dünya Edebiyatının önemli eserlerini hediye ediyoruz. Bugüne kadar 3 çekiliş yaptık ve toplamda 160 kişiye 350 kitap dağıttık. Çekilişlerimiz devam edecek. Bu anlamda sosyal belediyecilik ilkelerini yerine getirmek için de güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Gençlerimize okul ve eğitim hayatlarında sonsuz başarılar diliyorum. Hep yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

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