Al-Ahli, Merih Demiral'ı transfer ettiğini açıkladı

Milli yıldız Merih Demiral, Al-Ahli takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Merih'in Al Ahli'den senelik 12 milyon Euro ücret alacak. Atalanta ise 20 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. 25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus'un da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacak.

"ONLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra konuşan Merih Demiral, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımızın ilk maçtaki gösterilerini izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım." dedi.

