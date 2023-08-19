SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Al-Ahli, Merih Demiral'ı transfer ettiğini açıkladı

Al-Ahli, Merih Demiral'ı transfer ettiğini açıkladı

19.08.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli yıldız Merih Demiral, Al-Ahli takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

YILLIK 12 MİLYON EURO

1680604089865-merih-demiral

Merih'in Al Ahli'den senelik 12 milyon Euro ücret alacak. Atalanta ise 20 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. 25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus'un da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacak.

"ONLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

thumbs_b_c_817269c3e90678156f76f95697a9d6da

Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra konuşan Merih Demiral, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımızın ilk maçtaki gösterilerini izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladıBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
Ramos, Galatasaray'a mesaj gönderdi!Ramos, Galatasaray'a mesaj gönderdi!
Trabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyorTrabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral al ahli atalanta yaşında yıllık de

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.