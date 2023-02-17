Ala Tokel'den Taha Duymaz'ın gidişinin ardından şaşırtan paylaşım! ''Küfür ettim, bazen yalan söyledim...''

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımların yaşanmasına neden oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 12. gününde günlerdir enkaz alltında olan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu üzücü haberin ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel şaşırtan bir paylaşım yaptı. Tokel bu paylaşımı ile adeta takipçilerine içini döktü...

Instagram paylaşımları ile ünlenen ve birçok takipçiye ulaşan Ala Tokel, Kahramanmaraş depremi ve yaşanan kayıpların ardından üzüntüsünü dile getirdi. Son olarak Taha Duymaz'ın vefat haberinin ona ders verdiğini ifade eden Tokel 'birilerinin hikayesinde kötü karakter olmayalım artık' sözleriyle dikkat çekti...

''KÜFÜR ETTİM, HAKARET ETTİM BAZEN YALAN SÖYLEDİM''

Ala Tokel, Duymaz'ın bir videosunu yayınlayarak altına şu sözleri not düştü;

''Taha'nın gidişi ve tüm bu olanlar bana da ders verdi. Bende kalp kırdım belki yargıladığım herşeyi bilmeden yaptım. Birilerinin hikayesinin kötü karakteri benim belki. Küfür ettim, hakaret ettim bazen yalan söyledim. Bilmeden yargıladım tanışında arkasından konuşmamış gibi davrandım. Yapmadım değil. Ama işte bugün var yarın yok. Herkesi sevemeyiz mümkün değil ama artık karşımızdakine ne hissettriğini bilmeden konuşmamalıyız. Kalp kırmamlıyız. En azından denemeliyiz. Çünkün bunun vebali bambaşkaymış. Çok güçlü, çok ünlü, çok zengin duruyor olabilri gözünüzde. Ama herkesin fırtınası bambaşkaç İçimde çok sevdiğim çok özlediğim aramadığım konuşamadığım herkes için düşünüyorum bunu. Bitmesi gereken biter illa ama birilerinin hikayesinde kötü karakter olmayalım artık. Cümleleri tam toparlayasam da anladığınızı düşünüyorum beni.''

İŞTE SOSYAL MEDYA FENOMENİ ALA TOKEL'İN O PAYLAŞIMI:



