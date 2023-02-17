MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ala Tokel'den Taha Duymaz'ın gidişinin ardından şaşırtan paylaşım! ''Küfür ettim, bazen yalan söyledim...''

Ala Tokel'den Taha Duymaz'ın gidişinin ardından şaşırtan paylaşım! ''Küfür ettim, bazen yalan söyledim...''

17.02.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 12. günde Taha Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında olan Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel Taha Duymaz'ın gidişinin ardından şaşırtan bir paylaşım yaptı...

Ala Tokel'den Taha Duymaz'ın gidişinin ardından şaşırtan paylaşım! ''Küfür ettim, bazen yalan söyledim...''

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımların yaşanmasına neden oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 12. gününde günlerdir enkaz alltında olan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu üzücü haberin ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel şaşırtan bir paylaşım yaptı. Tokel bu paylaşımı ile adeta takipçilerine içini döktü...

Instagram paylaşımları ile ünlenen ve birçok takipçiye ulaşan Ala Tokel, Kahramanmaraş depremi ve yaşanan kayıpların ardından üzüntüsünü dile getirdi. Son olarak Taha Duymaz'ın vefat haberinin ona ders verdiğini ifade eden Tokel 'birilerinin hikayesinde kötü karakter olmayalım artık' sözleriyle dikkat çekti...

Ala Tokel 1

''KÜFÜR ETTİM, HAKARET ETTİM BAZEN YALAN SÖYLEDİM''

Ala Tokel, Duymaz'ın bir videosunu yayınlayarak altına şu sözleri not düştü;

''Taha'nın gidişi ve tüm bu olanlar bana da ders verdi. Bende kalp kırdım belki yargıladığım herşeyi bilmeden yaptım. Birilerinin hikayesinin kötü karakteri benim belki. Küfür ettim, hakaret ettim bazen yalan söyledim. Bilmeden yargıladım tanışında arkasından konuşmamış gibi davrandım. Yapmadım değil. Ama işte bugün var yarın yok. Herkesi sevemeyiz mümkün değil ama artık karşımızdakine ne hissettriğini bilmeden konuşmamalıyız. Kalp kırmamlıyız. En azından denemeliyiz. Çünkün bunun vebali bambaşkaymış. Çok güçlü, çok ünlü, çok zengin duruyor olabilri gözünüzde. Ama herkesin fırtınası bambaşkaç İçimde çok sevdiğim çok özlediğim aramadığım konuşamadığım herkes için düşünüyorum bunu. Bitmesi gereken biter illa ama birilerinin hikayesinde kötü karakter olmayalım artık. Cümleleri tam toparlayasam da anladığınızı düşünüyorum beni.''

İŞTE SOSYAL MEDYA FENOMENİ ALA TOKEL'İN O PAYLAŞIMI:

ala toke

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüm haberini duyurdu! "Tarifsiz bir acı"Ölüm haberini duyurdu! "Tarifsiz bir acı"
Babası da bağış yapmıştı! Tatlıses'in kızı isyan ettiBabası da bağış yapmıştı! Tatlıses'in kızı isyan etti
Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çektiOrtak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Taha Duymaz Ala Tokel ele gününde

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Sırrı çözüldü

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.