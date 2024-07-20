Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise büyük oyuncu çıktı! Seda Bakan öve öve bitiremedi

MYNET- Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan Hadise şimdi de oyunculuk için kamera karşısına geçti.

ALACAĞI ÜCRET...

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin alacağı ücret de dudak uçuklatmıştı. Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı söylenmişti.

İlk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Esas Oğlan dizisi hakkında Seda Bakan açıklamalarda bulundu. Bakan, yakın arkadaşı Hadise'yi de övmelere doyamadı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Seda Bakan, Hadise için 'O kadar yetenekli ki. O kadar doğal ve o kadar yazılan o replikleri kendisi gibi söylüyor ki biz hepimiz şoktayız. İlk defa bu işi yapıyor nasıl bu kadar başarılı anlamıyorum. Maşallah diyeyim nazar değmesin çok iyi gidiyor. Muhteşem yani' ifadelerini kullandı.