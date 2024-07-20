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  4. Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise büyük oyuncu çıktı! Seda Bakan öve öve bitiremedi

Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise büyük oyuncu çıktı! Seda Bakan öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 13:11
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Sahne şovları ve cesur kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı dizi için gün sayıyor. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi projesi için kamera karşısına geçen Hadise'nin bu projeden alacağı ücret de dudak uçuklatmıştı. Yakın arkadaşı Seda Bakan Hadise'nin oyunculuğunu övmelere doyamadı.

MYNET- Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan Hadise şimdi de oyunculuk için kamera karşısına geçti.

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ALACAĞI ÜCRET...

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin alacağı ücret de dudak uçuklatmıştı. Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı söylenmişti.

kapak hadise

İlk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Esas Oğlan dizisi hakkında Seda Bakan açıklamalarda bulundu. Bakan, yakın arkadaşı Hadise'yi de övmelere doyamadı.

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ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Seda Bakan, Hadise için 'O kadar yetenekli ki. O kadar doğal ve o kadar yazılan o replikleri kendisi gibi söylüyor ki biz hepimiz şoktayız. İlk defa bu işi yapıyor nasıl bu kadar başarılı anlamıyorum. Maşallah diyeyim nazar değmesin çok iyi gidiyor. Muhteşem yani' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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