Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyor

Alaçatı Ot Festivali'nin sadece Çeşme'ye değil, Çeşme Yarımadası ile İzmir'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgede sezon öncesi turizme hareket getireceği belirtildi. Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden, yüzlerce tur otobüsü ile binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Nisan ayı başında yaz sezonu hareketliliği yaşatan Alaçatı Ot Festivali nedeniyle Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tur operatörlerinin düzenlediği turlar kapsamında günübirlik Alaçatı Ot Festivali'ne gelecek ziyaretçiler için yapılacak rezervasyonlarla, İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otellerde de doluluk yaşanması öngörülüyor. 10'uncu Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın teması 'Pazı' olarak belirlenirken, bu otla yapılan yiyecekler, yöresel yiyeceklerin satıldığı stantlar da öne çıkacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ ALAÇATI BİTKİLERİ TANITILACAK

Alaçatı Ot Festivali için hazırlanan program kapsamında 4 Nisan Perşembe günü saat 13.30'da, Asma Yaprağı Bahçe'de düzenlenecek olan yemek atölyesinin ardından, saat 15.00'te, Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi'nde Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verilecek. Festivalin ilk günü, Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Gökçen Adar'ın pazı yemekleri performansı ile sona erecek. Festivalin ikinci gün etkinlikleri bir otelde saat 11.00'de, Prof. Dr. Eren Akçiçek'in, 'Zeytinyağı ve Sağlığımız' konulu söyleşisi ile başlayacak. Festival kortej yürüyüşü ise saat 13.00'te yapılacak. İzdihama yol açan festival kortejinin bu yıl da çok renkli geçmesi bekleniyor. İkinci gün etkinlikleri, saat 15.00'te, Alaçatı Çarşı Meydanı'ndaki, Ot Dergisi yazarları Dündar Hızal, Selçuk Erdem, Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşisi ile devam edecek. Saat 16.00'da bir oteldeki söyleşinin ardından, Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek 'Şefler Meydanı' yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.