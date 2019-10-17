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Aladağ Gücü, Oktay Karakan'ı 10 kilo pekmez karşılığı transfer etti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 17.10.2019 22:36 | Son Güncelleme

Adana'nın 1. Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aladağ Gücü, Oktay Karakan'ı 10 kilo pekmez karşılığı transfer etti

Daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar yaşayan kulübün başkanı Hüseyin Ayanoğlu, ilçede üretilen 'andız pekmezi' karşılığında teklif götürdü. Karakan, başkan Ayanoğlu'nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti.

Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Aladağ Gücü Oktay Karakan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
5 kilo sivas Köftesine gel Sivas Belediyede Oyna
mühim olan sportmenlik sporcumuzu tebrik ediyorum. başarılar.
En doğal en besleyici transfer
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