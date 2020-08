Alagöz’den tütün kooperatifi açıklaması

Has Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Şevket Alagöz, tütünün kooperatifleşme sürecinde açılması planlanan tek kooperatifin sıkıntı yaşatacağını, çoklu kooperatifleşmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman’da, tek kooperatifin olmasını istemediklerini söyleyen Başkan Alagöz, “Yıllardır üretilen sarmalık tütün ticaretinin son yıllarda abartılması üzerine devletin dikkatini çekmiş ve kaçak, kayıp ticaretini kayıt altına almak amacıyla zaten ticari yasal olmayan tütüne daha katı yasaklarla çiftçimizin önü kesilmiştir. 10 Ekim 2017 tarihinde Adıyaman’da 12 kişilik bir heyet olarak Ankara’da Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın önderliğinde dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşülmüş olup bakanlık tarafından sunulan kooperatif önerisi çiftçilerin bir araya gelerek kuracağı kooperatiflerle sağlanması karara bağlanmıştır. 9 Ocak 2018 tarihinde Has Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu ve Adıyaman merkezde 7 tane kooperatif daha kuruldu. Bu şartları taşıyan bütün kooperatiflere hak verilmesinin temenni ediyoruz. 2 yıldır kurduğumuz hazır olan Has Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bütün Adıyaman’ın kapsayacak şekilde olması için kooperatif başkanlığından istifa mı sundum ve kooperatifimizin Adıyaman’ın hizmetinde dedik. Bütün tütün üreticisinin yanında olup birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bizler tek kooperatifin kurulmasını istemiyoruz ve tek olmasına da son derece karşıyız” diye konuştu.

Başkan Şevket Alagöz’ün yapmış olduğu basın açıklamasında kooperatif yönetimi de hazır bulundu.