Alanyaspor 1-0 Giresunspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada yeni transfer Chidozie Awaziem attı. Asisti de Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Emre Akbaba yaptı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile birlikte ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı ve puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

