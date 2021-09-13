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Alanyaspor 1-0 Giresunspor (Maç sonucu)

13.09.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u Chidozie Awaziem'in 8. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Golün asistini Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba yaptı.

Alanyaspor 1-0 Giresunspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada yeni transfer Chidozie Awaziem attı. Asisti de Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Emre Akbaba yaptı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile birlikte ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı ve puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Giresunspor Emre Akbaba
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