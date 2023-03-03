ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor ile Başakşehir Süper Lig'in 24 haftasında bugün kozlarını paylaşacak. Karşılaşmad hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğralı ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Alanyaspor Başakşehir maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte Alanyaspor Başakşehir maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Başakşehir maçı 3 Mart 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runnarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Cavaliero, Hassan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 6 üstünlük, 7 eşitlik ve 9 yenilgi aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilen Alanyaspor, topladığı 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 21 karşılaşmada 12 üstünlük, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Süper Lig'deki son karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Başakşehir, topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

