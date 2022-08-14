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Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler!

14.08.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Beşiktaş maçına saatler kaldı. Akdeniz ekibi sahasında Siyah Beyazlıları mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Vatandaşlar internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Alanyaspor Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler!

Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp yoluna iki de iki yaparak devam istiyor. Vatandaşlar "Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta?", "Süper Lig karşılaşması Alanyaspor Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14 Ağustos Pazar yani bugün saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDE İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Targhalline, Candeias, Eduardo.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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