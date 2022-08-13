Alanyaspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp yoluna iki de iki yaparak devam istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler 'Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA GHEZZAL'IN SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta ligin birinci haftasında kendi evinde Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, mücadeleyi son dakika golüyle kazandı. 2 kırmızı kartın çıktığı ve müthiş mücadelenin yaşandığı Kayserispor maçını, Ghezzal'ın son dakika golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş lige galibiyetle başladı.

