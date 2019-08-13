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Alanyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 13.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

Alanyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Kamp çalışmalarını tamamlayan Alanyaspor, 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına dün akşam kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi tesislerde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular ilk olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluyla bayramlaştı. Takım daha sonra haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleştirdi.

HALUK LEVENT ZİYARET ETTİ

Öte yandan kulübü ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Haluk Levent'e üzerinde ismi yazan 10 numaralı forma hediye etti.


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