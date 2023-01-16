Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçında muhtemel 11'ler!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor'a konuk olacak. İki takımdan biti adı çeyrek finale yazdıracak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Alanyaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgisi...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı 17 Ocak 2023 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

Maç, Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP



