Alanyaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı!

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI!

Konuk ekip Adana Demirspor'da Belhanda karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kaldı ve Adana ekibi bu dakikadan itibaren karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

PUANLAR PAYLAŞILDI!

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmazken karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. Bu skorla Alanyaspor puanını 17'ye, Adana Demirspor ise 24'e yükseltti. Alanyaspor 15. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



