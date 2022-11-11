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Alanyaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı!

11.11.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı. Konuk ekip Adana Demirspor karşılaşmayı 44. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdü. İşte detaylar...

Alanyaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı!

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI!

KNKN

Konuk ekip Adana Demirspor'da Belhanda karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kaldı ve Adana ekibi bu dakikadan itibaren karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

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PUANLAR PAYLAŞILDI!

ÖMÖM

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmazken karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. Bu skorla Alanyaspor puanını 17'ye, Adana Demirspor ise 24'e yükseltti. Alanyaspor 15. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


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