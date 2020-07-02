SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı

Alanyaspor ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Hücum alanında etkili oyunuyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon gol dağılımının değişkenliği ve her alanda yakalanan başarı göze çarpıyor. Turuncu-yeşilli ekip ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Alanyaspor ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı

Etkili futboluyla başarılı sonuçlara imza atan Aytemiz Alanyaspor, bu sezon futbolseverlere her türden gol izletmeyi başardı. Kadrodaki oyuncuların çok yönlülüğü nedeniyle farklı hücum varyasyonları sergileyebilen turuncu-yeşilli ekip, özellikle kafa golü konusunda birçok takımı geride bıraktı.

Alanyaspor’da bu sezon atılan 49 golün 12’si kafa vuruşlarından geldi. Ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı konumunda bulunan Alanyaspor, bu alanda Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe’yi geride bırakarak 13 kafa golü atan Trabzonspor’un ardından ikinci sırada yer alıyor.

ÇEŞİTLİ GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor, gol çeşitliliği açısından dikkat çekiyor. Turuncu- yeşilli ekip, 25 golü sağ ayakla, 12 golü de sol ayakla buldu. 1 penaltı kaçıran Alanya ekibi, attığı 49 golün 45’ini ceza sahası içinden 4’nü ise ceza sahası dışından buldu. Takımın bu yıl tek eksiği ise serbest vuruştan direkt gol. Takım bu yıl serbest vuruştan gol sevinci yaşamadı.

OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMUYOR

Alanyaspor ile ilgili en ilginç istatistik ise maçlardaki gollerin dakika verileri oldu. Alanyaspor oynadığı 29 maçta attığı 49 golün 20’sini maçların ilk yarısında bulurken 20’sini ise ikinci yarıda kaydetti. 9 gol ise ilk yarı ve ikinci yarıların uzatma dakikalarında geldi. Alanyaspor’un oyun disiplininden kopmayan yapısı bu verilerle de ortaya çıkmış oldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Nice transferi resmen duyurdu

Nice transferi resmen duyurdu

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı'

'Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

''Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi''

''Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi''

Kupada finalin adı belli oldu!

Kupada finalin adı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanyaspor ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı

Alanyaspor kafa gollerinde başarılı

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! "Bakasetas bilerek golü atmadı"

Şike suçlaması! "Bilerek gol atmadı"

Erol Bulut: Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı

'Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı'

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Alanyaspor'da Papiss Cisse ve Tzavellas açıklamalarda bulundu

''Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi''

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan iddialı açıklama

''Trabzon maçını kazanmak istiyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.