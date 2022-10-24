Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray soyunma odası karıştı! Başrolde Mertens var...

Galatasaray-Alanyaspor maçıyla ilgili her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Galatasaray yönetiminin isyan ettiği karşılaşma sonrası Mertens'in soyunma odasında bir hayli sinirli olduğu ortaya çıktı.
Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi. Maçın hakeminin bu durumdan sorumlu olduğunu ifade eden Mertens, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.
Galatasaray kariyerine durgun başlayan Belçikalı oyuncu, Alanyaspor karşısında ilk golünü atmış ve büyük mutluluk yaşamıştı. Galatasaray'ın maçı 2-2 berabere bitirmesinin ardından buruk bir sevinç yaşayan Mertens, soyunma odasında duş aldıktan sonra hemen eve geçti.