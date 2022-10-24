Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray soyunma odası karıştı! Başrolde Mertens var...

Galatasaray-Alanyaspor maçıyla ilgili her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Galatasaray yönetiminin isyan ettiği karşılaşma sonrası Mertens'in soyunma odasında bir hayli sinirli olduğu ortaya çıktı.

MERTENS İSYAN ETTİ!

Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi. Maçın hakeminin bu durumdan sorumlu olduğunu ifade eden Mertens, "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray kariyerine durgun başlayan Belçikalı oyuncu, Alanyaspor karşısında ilk golünü atmış ve büyük mutluluk yaşamıştı. Galatasaray'ın maçı 2-2 berabere bitirmesinin ardından buruk bir sevinç yaşayan Mertens, soyunma odasında duş aldıktan sonra hemen eve geçti.



