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Alanyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında geri döndü! 70 metreden gol yetmedi...

01.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Dicko'nun 70 metreden attığı gol damga vurdu.

Alanyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında geri döndü! 70 metreden gol yetmedi...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyapor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Daniel Candeias ve 67. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 31. dakikada Nouha Dicko'dan geldi. Dicko, attığı golde kendi yarı sahasının ortalarından yaptığı vuruşla ağları sarstı.

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Yeni Malatyaspor'da Kenan Özer, 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu sonucun ardından üç maç aradan sonra kazanan Alanyaspor, puanını 55'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Daha önce bir alt lige düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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