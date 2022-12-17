Alarm çalınca gerçek ortaya çıktı! Çaldığı saati vajinasına saklamıştı ama...

ABD'nin Las Vegas eyaletinde Pazar günü yaşanan olayda kimliği açıklanmayan genç adamın, Richards'la tanıştıktan sonra onu otelde kaldığı odaya davet ettiğini söyledi. Bir kumarhanede tanışan ve daha sonra geceyi otel odasına şarap için sohbet ederek geçiren ikili için, randevularının sonu başı kadar iyi olmadı.

SAATİ BULAMADILAR

Şarap içtikçe yorgunluğunun arttığını söyleyen genç adam, bir süre sonra uyuyakaldı. Uyandığında 12 bin dolar değerindeki saati, birkaç başka değerli eşyası ve Richards odada yoktu. Tüm bunları fark etmesinin ardından genç adam, hemen polisle temasa geçti ve Richards'ın aranmasını sağladı. Ancak güvenlik görevlileri, Richards'ın üzerini aramasına rağmen 12 bin dolar değerindeki saati bulamadı.

DEDEKTÖR ALARM VERDİ

Otele intikal eden polis ekipleri, mağdurun şarap kadehinin dibinde beyaz renkli toz bir madde bulunca, bunun planlı bir soygun olması ihtimali üzerinde durdular ve Richards'ı aramaya devam ettiler. Richards'ın üstünü metal dedektörüyle arayınca ısrarla vajinal bölgesinde alarm vermesi üzerine Richards her şeyi itiraf etti.

BAŞKA BİR MAHKEME İÇİN ORADAYDI

Polis ekiplerine saati hapishanede zaten bulacaklarını ve uğraşmak istemediğini söyleyen Richards, vajinasına sakladığı saati polislere teslim etti. 33 yaşındaki kadının Pazartesi günü bir başka bir hırsızlık suçundan daha duruşması olduğu ortaya çıktı. Richards'ın, haziranda bir kişinin 100 bin dolar değerindeki saatini çaldığı ve duruşmaya katılmak için Las Vegas'a geldiği öğrenildi.

Pazartesi günkü duruşması iptal edilen kadın, kefalet karşılığı serbest bırakıldı. Richards'ın Ocak ayında yargıç karşısına çıkacağı bildirildi.

