Alaska nerede? Nüfusu kaç, yüzölçümü ne kadar? Alaska ne demek?

Alaska iklimi, coğrafyası ve yaşam biçimiyle oldukça ilginç bir eyalet. Bağlı oldukları Amerika Birleşik Devletleri ile Alaska arasında Kanada bulunuyor. Sıra dışı bir doğaya sahip olması dünya üzerinde birçok insanın merakını çekiyor. Her sene 1 milyon insanın Alaska'ya seyahat ettiği biliniyor. Özellikle zorlayıcı iklim koşulları ile dikkat çeken Alaska nerede, öne çıkan şehirleri hangileri? İşte detaylar...

Alaska Nerede?

Alaska yüz ölçümü bakımından birçok ülkeden büyük olan bir eyalettir. Kuzey Amerika kıtasında yer alır ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. ABD'nin en büyük eyaleti olma özelliğinin yanında nüfus yoğunluğunun en seyrek olan eyaletidir. Eyaletin resmi olarak başkenti Juneau şehridir ve toplam Alaska nüfusu yaklaşık olarak 700 bin kişidir.

Alaska Körfezi Nerede?

Büyük Okyanus'un kuzeydoğusunda kalan bölüme Alaska Körfezi adı verilmiştir. Körfez sularına göre daha sıcak olması ve terse doğru akması ile dikkat çeken Alaska Körfezi'nin ana akıntısına Alaska Akıntısı denir. Alaska Körfezi yaklaşık 1.5 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Anchorage, Vildes ve Seward liman şehirlerinin bu körfeze kıyısı vardır.