Alaska nerede? Nüfusu kaç, yüzölçümü ne kadar? Alaska ne demek?

Alaska iklimi, coğrafyası ve yaşam biçimiyle oldukça ilginç bir eyalet. Bağlı oldukları Amerika Birleşik Devletleri ile Alaska arasında Kanada bulunuyor. Sıra dışı bir doğaya sahip olması dünya üzerinde birçok insanın merakını çekiyor. Her sene 1 milyon insanın Alaska'ya seyahat ettiği biliniyor. Özellikle zorlayıcı iklim koşulları ile dikkat çeken Alaska nerede, öne çıkan şehirleri hangileri? İşte detaylar...
Alaska yüz ölçümü bakımından birçok ülkeden büyük olan bir eyalettir. Kuzey Amerika kıtasında yer alır ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. ABD'nin en büyük eyaleti olma özelliğinin yanında nüfus yoğunluğunun en seyrek olan eyaletidir. Eyaletin resmi olarak başkenti Juneau şehridir ve toplam Alaska nüfusu yaklaşık olarak 700 bin kişidir.
Büyük Okyanus'un kuzeydoğusunda kalan bölüme Alaska Körfezi adı verilmiştir. Körfez sularına göre daha sıcak olması ve terse doğru akması ile dikkat çeken Alaska Körfezi'nin ana akıntısına Alaska Akıntısı denir. Alaska Körfezi yaklaşık 1.5 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Anchorage, Vildes ve Seward liman şehirlerinin bu körfeze kıyısı vardır.
Oldukça fazla dağlık alana sahip olan Alaska'da birbirinden görkemli çok sayıda dağ bulunur. McKinley Dağı, Saint Elias, Mount Foraker, Mount Bona ve Mount Blackburn dağları sırasıyla Alaska'nın en uzun dağlarıdır. Bu dağların çoğunluğu Alaska Körfezi kıyılarına yakın yerlerde bulunur.
Genellikle soğuk hava şartlarının görüldüğü bilinse de tüm yıl boyunca bu şekilde devam etmez. Yazları 34 santigrat dereceye kadar çıktığı gözlemlenen hava sıcaklıkları kışları ise -45 gibi dondurucu değerlere ulaşabiliyor. Büyük bir coğrafyaya yayılan Alaska'nın kuzeyinde soğuk ve kuru bir iklim olan Tundra, güney bölgelerinde ise Tayga iklimi vardır. İç kısımlara yaklaştıkça daha çok karasal iklimin etkileri görünür. Alaska Eyaleti'nin en sıcak bölgesi güneydoğu taraflarıdır. En turistik yeri Anchorage şehrinde karlı olmasına rağmen genelde açık bir hava vardır.
143 tane şehri bulunan eyaletin nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i 4-5 şehirde yaşar. Anchorage liman şehri Alaska'nın en kalabalık şehridir ve nüfusu 260 bin kişidir.
1912 yılında hiçbir şey bulunmayan vahşi bir sahil kenarıydı. Balıkçı dahi olmayan bu şehir aradan yüzyıl geçince dünyanın her yanından turist ağırlamaya başladı. Doğal güzellikleri ve huzurlu yaşam ortamının tadını çıkarmaya giden insanlar Anchorage şehrine hayran kalıyor. Şehirde bulunan milli parklarda su aygırlarına veya balinalara rastlanmanız çok olası. Diğer şehirlere göre daha ılıman bir iklimi olan şehir, ekonomik açıdan da bölgenin en kalkınmış şehridir.
Alaska Eyaleti'nin başkenti olan Juneau, idari bölgedir. Bu bölgede 2000 yılında yapılan sayıma göre 30 bin kişinin yaşamını devam ettirdiği biliniyor. Juneau şehrini diğer eyalet şehirlerinden ayıran en belirgin özellik herhangi bir kara yolunun şehre bağlanmamasıdır. Alaska'nın başkenti Juneau'ya deniz yolu ve hava yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
En büyük üçüncü şehir olma özelliği taşıyan Fairbanks, 84.6 km karelik bir alana kurulmuştur. Toplam nüfusun yüzde 3'ünü oluşturduğu düşünülen yerliler, Chena kabilesinden olan Kızılderili Alaska Atabaskları'ndandır. Geri kalan nüfusun yüzde 60'ını da beyazların oluşturduğu biliniyor.
Eyalet bayrağı, Büyük Kepçe ve Polaris'i gösteren 8 yıldızın lacivert bir alan üzerinde gösterilmesi ile oluşur. Büyük Kepçe, Büyük Ayı takımyıldızında bulunan bir yıldızı ifade eder. Bayrakta yıldızların Polaris'in yerini belirlemek için sembolize edildiği görülür.
"Alaska nerede?" sorusundan sonra sıkça Alaska kelimesinin hikayesi merak edilir. Ancak bu ismin spesifik hikayesi bilinmiyor. Alaska adının "alaxsxaq"tan türediği biliniyor. Bu isim "ana kara" anlamına gelir.
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