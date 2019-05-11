Alay konusu oldu! “Nişanlım karar veremeyince…”

Yüzük parmağında iki nişan yüzüğü birden takan kadın bunun nedenini açıklayınca sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Evlenme teklifi aldığında erkek arkadaşının en güzeli hangisi karar veremediği için iki yüzük taktığını, onun da sevgilisini üzmemek için iki yüzüğü birlikte taktığını açıklayan kadın, “Henüz evlenmedik ama sırf o tercih edemediği için iki yüzüğü birlikte takıyorum.

Önce gümüş bir yüzükle evlenme teklifi etti. Sonra onlarla birlikte iyi duracağını düşündüğü tek taş aldı. Ardından bir yerde pembe altın başka yüzük beğendi ve onu da aldı. Ben de son iki aldığını birlikte takmaya başladım. Bir türlü hangisi iyi duruyor karar veremiyor” yazdı.

Bu durumu dünyanın en saçma şeyi gören sosyal medya kullanıcıları kadınla dalga geçmeye başladı ve onu “varoş olmakla” suçladı.

Nişanlısı hangisi daha iyi karar vermediği için iki yüzüğü birlikte takmaya karar veren kadına bakın ne yorumlar yapıldı:

“Hiçbirini takmazdım. Sürekli yüzük alması zaten çok saçma”

“Eğer hangi yüzüğü takmana karar veremiyorsa bil ki cevap: Hiçbiri!”

“Bence yaptığın şey çok ucuz ve varoş duruyor!”

“Hepsini çöpe at!”



