Albino kaplan Kartopu, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - İstanbul'daki bir villada bulunduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen tür olarak dikkati çeken albino Bengal kaplanı yavrusu Kartopu yeni yuvasında özenle büyütülüyor.

İstanbul'dan yola çıkan özel ekibin 17 Nisan'da Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkına teslim ettiği kaplan yavrusu, ilk olarak kontrollerden geçirildi.

Bulunduğunda 22,5 kilogram ağırlığında olan dişi yavru, yeni evindeki özenli bakımla 31 kiloya ulaştı.

Biberonla beslenen ve yavaş yavaş et yemeye de başlayan "Kartopu"nun, parkın maskotu olarak bilinen şempanze "Can" ile de zaman zaman açık havada vakit geçirerek yeni evine alışma süreci hızlandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, nadir olan albino kaplanların hassas bakım gerektirdiğini anlatarak, "Bu türden, dünya popülasyonunda sadece 1000 tane bulunmakta. Gözleri buz mavisi renginde, özellikle pembe burunlarıyla çok dikkat çekiyorlar." dedi.

- "Sütü çok seviyor"

Kaplan yavrusunu teslim aldıklarında genel durumunun iyi olmadığını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Geldiğinde hem kilo kaybı vardı hem de bağırsaklarında sorun vardı. Biz kan örneklerini aldık, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra kendisine el bebek gül bebek bakıyoruz. Anket yaptırdık, 'kartopu' en çok oyu aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ismini açıkladı. Şimdi gayet mutlu, her geçen gün kilo almaya başladı. Bağırsakları düzeldi. Sabah ve akşam olmak üzere 500 mililitre laktozsuz, bıldırcın yumurtası ve vitaminlerle zenginleştirilmiş süt veriyoruz. Her yavru gibi Kartopu da sütü çok seviyor. Bunun yanında kendisini yavaş yavaş ete alıştırıyoruz. Tavuk etinden sabah ve akşam olmak üzere 250'şer gram yiyor. Şu anda genel durumu çok iyi, her gün kilo almaya devam ediyor. Kendisine bebek hassasiyetiyle bakıyoruz."

Özsöyler, kaplan yavrusunun çok küçükken kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bize geldiğinde de 3,5-4 aylık kadardı. Hayvan dengeli ve yeterli beslenmediği için genel durumunda ileri derecede bozukluk vardı. Sürekli sağa veya sola dönüyordu, stres halindeydi. Şu anda çok mutlu. Annesini aratmıyoruz. Bir anne sevgisiyle, anne şefkatiyle kendisine bakıyoruz." diye konuştu.

- Şempanze Can annelik yapıyor

Parktaki tüm hayvanlara özenle baktıklarını vurgulayan Özsöyler, bazı hayvanların ise kurumla anılır hale geldiğini, bu türleri her ziyaretçinin görmek istediğini anlattı.

Önceki yıllarda parkta doğan ve sevimliliğiyle parkın maskotu olan şempanze "Can"dan sonra şu anda en çok merak edilen hayvanın "Kartopu" olduğuna dikkati çeken Özsöyler, şunları kaydetti:

"Şempanze Can bizim ilk maskotumuz. Aynı zamanda bizim elimizde büyüttüğümüz, birebir bakıcı arkadaşların evine götürdüğü, altını değiştirdiği, aynı şekilde biberonla beslediği, birlikte yatıp kalktıkları canlıydı. Can her gelen yavruya annelik, ablalık görevi yapıyor. Can'dan sonra en çok el bebek gül bebek beslediğimiz canlılardan biri de Kartopu. Can şimdi de Kartopu'na alışıyor, ona arkadaşlık, annelik yapıyor."