Albion Online Free-to-Play Modeline Geçti!

Önceden tek seferlik satın alım gerektiren oyun, artık tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek. Tabii ki isteyenler oyunda yer alan premium paketlerden de satın alabilecekler. Ancak ücretsiz olarak oynayan oyuncular, hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan bütün oyunu istedikleri gibi oynayabilecekler. Geliştirici Sandbox Interactive, zamanında oyunun founders pack'lerinden satın alarak kendilerine destek olan eski oyunculara bazı ödüller vererek onların da gönlünü hoş tutmayı planlıyor.

Albion Online'ı hiç oynamamış ama hep merak etmiş bir oyuncuysanız, oyuna resmi sitesinden ya da Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.



