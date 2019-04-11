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Albion Online Free-to-Play Modeline Geçti!

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 07:01 | Son Güncelleme

Tamamen oyuncuların kontrolünde bir dünya yaratmayı amaçlayarak 2017 yılında çıkış yapan Albion Online, free-to-play modeline geçti.

Albion Online Free-to-Play Modeline Geçti!

Önceden tek seferlik satın alım gerektiren oyun, artık tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek. Tabii ki isteyenler oyunda yer alan premium paketlerden de satın alabilecekler. Ancak ücretsiz olarak oynayan oyuncular, hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan bütün oyunu istedikleri gibi oynayabilecekler. Geliştirici Sandbox Interactive, zamanında oyunun founders pack'lerinden satın alarak kendilerine destek olan eski oyunculara bazı ödüller vererek onların da gönlünü hoş tutmayı planlıyor.

Albion Online'ı hiç oynamamış ama hep merak etmiş bir oyuncuysanız, oyuna resmi sitesinden ya da Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Albion Online MMORPG sandbox ınteractive

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