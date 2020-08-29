Aldair Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm

Peru'da Binacional takımının formasını giyen 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.
Sarı-lacivertli kulüple görüşmeler yaptığını kaydeden Perulu oyuncu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleştirdi. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor" dedi.
Ülke dışına çıkmayı hedeflediğini de belirten golcü isim, "Hedefim yurt dışına çıkmak. Brezilya ve Arjantin Ligi'ni de seviyorum. Flamengo, Palmeiras ve Internacional de Brezilya'da beğendiğim takımlar" ifadelerini kullandı.
(SPORX)
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