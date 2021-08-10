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Aldatılan Berdan Mardini'den olay paylaşımlar! Ağzını bozdu

10.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile aşk yaşadığı iddiasını doğrulayınca ortalık karıştı. Berdan Mardini sessizliğini bozdu ve sosyal medyadan sert sözler söyledi.

Aldatılan Berdan Mardini'den olay paylaşımlar! Ağzını bozdu

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda bitiren Gökhan Göz’ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini’den boşanmadan önce aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Karşılıklı açıklamaların yaşandığı olaylarda tarafların sert sözleri gündem oluyor. Son olarak Berdan Mardini ard arda açıklamalar yaptı.

Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini sessizliğini bozdu!Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini sessizliğini bozdu!

Mardini eski eşi için sert ifadeler kullandı. Berdan Mardini bir paylaşımında "K...pelik gizli yapılır ama asla gizli kalmaz!” dedi.

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Mardini paylaşımının devamında "Ha bir de şöyle düşünün Allah beni korudu bu namussuz haysiyetsizden" dedi.

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Mardini son olarak ise "Her paylaşımımı bu yaşanan olaya yormayın. Dönem bozuk hain, kalleş çok ama onurlu şerefli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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