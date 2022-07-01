Aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti! Survivor finalinde Mert Öcal detayı! Makbule Şakalakoğlu var diye mi gelmedi?

Survivor 2022 All Star finalinde Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak, kadın şampiyonlar arasında Survivor tarihine geçti. Survivor finaline damga vuran bir diğer olay ise, Mert Öcal'ın finale katılmaması oldu. Sevgilisi Sude Burcu'nun finalde olması fakat yanında Mert'in olmaması, aldatma iddialarıyla gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu'nun finale gitmesi olarak yorumlandı.

ALDATMA İDDİALARIYLA YARIŞMAYA DAMGA VURMUŞTU

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın, gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu'yla aşk yaşadığının ortaya çıkması olay yaratmıştı.

Nisa'nın iddiaları sonrasında yaşadığı aşkın arkasında büyük skandal çıkan Mert, açıklamalarıyla damga vurmuştu. Nisa, Mert Öcal'ın yarışmaya gelmeden önce Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığını belirtmiş ve bu açıklamaların üzerine Sude gözyaşlarına boğulmuştu.

Ortaya atılan iddiaların ardından Mert hakkında konuşulanları inkar etmiş ve bunların burada konuşulmaması için Nisa'yı sert sözlerle uyarmıştı.

SURVİVOR FİNALİNE NİYE GELMEDİ?

Survivor Mert Öcal'ın Survivor finaline katılmaması sonrasında sosyal medyada ilginç iddialar yer aldı.

Sosyal medyada açıklama yapan Mert finale katılmayacağını şu sözlerle duyurmuştu;

"Arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim, çok hoşsunuz ancak ben almayayım alana da mani olmayayım. Zaten kısa bir süre sonra başka platformlarda tekrar bir arada olacağız. Finale kalan tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Gönlüm Adem Kılıççı iledir… Sevgiler…"

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU VAR DİYE Mİ GELMEDİ?

Mert Öcal'ın finalde yer almaması, Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor finaline gitmesi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Mert Öcal'ın açıklamalarına cevap olarak Makbule Şakalakoğlu'nu gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Mert'in açıklamalarına cevap olarak, "Bu güzel hanımefendinin yüzüne mi bakmaya utandın yoksa" diyerek dikkat çekti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Mert Öcal'ın finale gelmemesini, "Makbule'yle yüzleşmekten korkutuğum için gitmiyorum demiyor da..." sözleriyle vurguladı.



