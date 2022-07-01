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Aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti! Survivor finalinde Mert Öcal detayı! Makbule Şakalakoğlu var diye mi gelmedi?

01.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Mert Öcal, Survivor finaline katılmayarak dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Survivor adasındayken Sude Burcu ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve Nisa tarafından eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı söylenen Mert hakkında iddialar olay yaratmıştı. Sosyal medyada Mert Öcal'ın Survivor finaline katılmaması, Makbule Şakalakoğlu ile karşılaşmak istememesi üzerine yorumlandı.

Aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti! Survivor finalinde Mert Öcal detayı! Makbule Şakalakoğlu var diye mi gelmedi?

Survivor 2022 All Star finalinde Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak, kadın şampiyonlar arasında Survivor tarihine geçti. Survivor finaline damga vuran bir diğer olay ise, Mert Öcal'ın finale katılmaması oldu. Sevgilisi Sude Burcu'nun finalde olması fakat yanında Mert'in olmaması, aldatma iddialarıyla gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu'nun finale gitmesi olarak yorumlandı.

ALDATMA İDDİALARIYLA YARIŞMAYA DAMGA VURMUŞTU

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın, gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu'yla aşk yaşadığının ortaya çıkması olay yaratmıştı.

sude

Nisa'nın iddiaları sonrasında yaşadığı aşkın arkasında büyük skandal çıkan Mert, açıklamalarıyla damga vurmuştu. Nisa, Mert Öcal'ın yarışmaya gelmeden önce Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığını belirtmiş ve bu açıklamaların üzerine Sude gözyaşlarına boğulmuştu.

nisa

Ortaya atılan iddiaların ardından Mert hakkında konuşulanları inkar etmiş ve bunların burada konuşulmaması için Nisa'yı sert sözlerle uyarmıştı.

mert

SURVİVOR FİNALİNE NİYE GELMEDİ?

Survivor Mert Öcal'ın Survivor finaline katılmaması sonrasında sosyal medyada ilginç iddialar yer aldı.

mert sude

Sosyal medyada açıklama yapan Mert finale katılmayacağını şu sözlerle duyurmuştu;

mert öcal

"Arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim, çok hoşsunuz ancak ben almayayım alana da mani olmayayım. Zaten kısa bir süre sonra başka platformlarda tekrar bir arada olacağız. Finale kalan tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Gönlüm Adem Kılıççı iledir… Sevgiler…"

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU VAR DİYE Mİ GELMEDİ?

Mert Öcal'ın finalde yer almaması, Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor finaline gitmesi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Mert Öcal'ın açıklamalarına cevap olarak Makbule Şakalakoğlu'nu gösterdi.

Yeni Proje (2)

Bir sosyal medya kullanıcısı Mert'in açıklamalarına cevap olarak, "Bu güzel hanımefendinin yüzüne mi bakmaya utandın yoksa" diyerek dikkat çekti.

Yeni Proje (3)

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Mert Öcal'ın finale gelmemesini, "Makbule'yle yüzleşmekten korkutuğum için gitmiyorum demiyor da..." sözleriyle vurguladı.

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survivor Mert Öcal makbule şakalakoğlu survivor final
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