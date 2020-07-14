Aldatma temalı bu filmleri herkes çok beğendi! Seyircilerin favori aldatma filmleri açıklandı...

Aldatma temasının işlendiği bu filmlerde romantizm, dram, erotizm, komedi ve gerilim gibi insanların dikkatini çekecek unsurlar yer alıyor. Bu açıdan sinemaseverlere kendini izletmesi çok doğal. Aldatma üzerine çekilmiş en iyi filmleri bu yazıda sıraladık.

AMERİKAN GÜZELİ/ 2000

Film, orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu bunalımı konu alınıyor. Baba Lester, kızıyla ve depresyondaki karısı ile iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Ayrıca tekdüze hayatından bıkmış olan biri. Eskisi gibi genç hissetmek isteyen baba, kızının yakın arkadaşı Angela ile bir ilişkiye başlıyor. Bu ilişki, ailesiyle zaten zayıf olan bağlarını koparmasına ve ailenin kaosa sürüklenmesine sebep olacak.

BENİM ADIM AŞK / 2009

Oscar'a aday olan film, İtalya'da tekstil işiyle ilgilenen zengin bir ailenin burjuvazi, aşk ve tutku üçgeninde gelişen trajik aşk öyküsünü anlatıyor. Evin gelini Emma; oğlu, kocası ve kızı evi terk ettikten sonra büyük bir yalnızlık hissediyor. Hayatının aşkı Antonio ile tanışınca kendini yepyeni bir dünyanın içerisinde buluyor.