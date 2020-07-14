Aldatma temalı bu filmleri herkes çok beğendi! Seyircilerin favori aldatma filmleri açıklandı...

Aldatma temasının işlendiği bu filmlerde romantizm, dram, erotizm, komedi ve gerilim gibi insanların dikkatini çekecek unsurlar yer alıyor. Bu açıdan sinemaseverlere kendini izletmesi çok doğal. Aldatma üzerine çekilmiş en iyi filmleri bu yazıda sıraladık.
Film, orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu bunalımı konu alınıyor. Baba Lester, kızıyla ve depresyondaki karısı ile iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Ayrıca tekdüze hayatından bıkmış olan biri. Eskisi gibi genç hissetmek isteyen baba, kızının yakın arkadaşı Angela ile bir ilişkiye başlıyor. Bu ilişki, ailesiyle zaten zayıf olan bağlarını koparmasına ve ailenin kaosa sürüklenmesine sebep olacak.
Oscar'a aday olan film, İtalya'da tekstil işiyle ilgilenen zengin bir ailenin burjuvazi, aşk ve tutku üçgeninde gelişen trajik aşk öyküsünü anlatıyor. Evin gelini Emma; oğlu, kocası ve kızı evi terk ettikten sonra büyük bir yalnızlık hissediyor. Hayatının aşkı Antonio ile tanışınca kendini yepyeni bir dünyanın içerisinde buluyor.
Eski tenisçi Tony Wendice, karısı Margot'un memnuniyetsizliği ile kariyerine son verir. Karısının Mark Halliday isimli bir yazarla ilişkisinin olduğunu öğrenince bir cinayet planı hazırlamaya başlar. Bu sırada yaşanan aksiliklerle olay işin içinden çıkılmaz hale gelir.
Tenis eğitmenliği yapan Chris Wilton'un evliliği ile hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor. Chris, sürekli zengin olma hayalleri kurduğu sıralarda Tom ile tanışıyor. Bir süre sonra Tom'un kardeşi Chloe ile evlilik hazırlıklarına başlıyor. Bir gün Tom'un kız arkadaşı Nola ile tanışıyor ve gönlü ona kayıyor. Chris, hem Nora ile beraber olmak hem de Chloe sayesinde eriştiği zenginlikten vazgeçmemek istemektedir.
Francesca isimli, mutlu bir evliliği olan kadının fotoğrafçı Robert'a gönlünü kaptırma hikayesini izlediğimiz Yasak İlişki'de, Francesca kocasından ve çocuklarından uzakta aşkını dilediği gibi yaşarken bir yandan da evliliğini sorguluyor.
Kitty ile evli olan Dr. Walter Fane, karısının onu aldattığını öğrenince intikam için kolera salgınının olduğu bir köyde çalışmayı kabul ediyor. Çin'e yerleştikten sonra bu köydeki insanların arasında deneyimledikleri şeyler onlar için bambaşka bir değişime neden olur.
Film, karısının taksici Fikret ile beraber olduğunu öğrenen Mustafa'nın yaşadıklarını anlatıyor. Mustafa'nın hayatı, karısının yanındaki Fikret isimli yabancı ile birlikte geçirdiği kaza ile altüst olur. Durumu açıklığa kavuşturmak isteyerek Mustafa, Fikret'i kaçırır.
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