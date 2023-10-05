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ALDATMAK 40. BÖLÜM İZLE! ATV Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

05.10.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Aldatmak 40. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve ikinci sezonuna başlayan dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncular başrolde yer alıyor. ATV yayın akışı ve ATV canlı izle ekranı da araştırılan diğer konular oldu. Peki, ATV Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte Aldatmak 40. bölüm ve son bölüm özeti ile ATV yayın akışı

Aldatmak yeni bölüm için geri sayım devam ediyor. bu akşam 40. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ATV yayın akışı ve Aldatmak 40. bölüm canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 40. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor.

ALDATMAK 40. BÖLÜM İZLE!

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir. Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir. Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

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ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.
Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.

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Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır. Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır. Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide’nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğu ortaya çıkar.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane

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