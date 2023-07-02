Aldatmak dizi setinde aşk krizi! Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin ayrılınca...

Tims&B‘nin atv için çektiği Aldatmak dizisinin oyuncularından Feyza Sevil Güngör ile Caner Şahin‘in sette başlayan aşkı sezon finali öncesi bitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikili birbirlerini takipten çıkıp beraber mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğrafları da sildi.

Dizi ekibinden sızan bilgilere göre; ikiliden Caner Şahin’in kıskançlık krizine girip sette Feyza Sevil Güngör‘e samimi davranan bir set çalışanıyla kavga ettiği öne sürüldü.

Geçmişte TRT 1’de yayınlanan “Dünya Hali” dizi setinde de benzer bir gerginlik yaşayan Caner Şahin‘in Vahide Perçin‘li “Aldatmak” dizisinin yeni sezonunda yer alıp almayacağı ise merak konusu…