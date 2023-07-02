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Aldatmak dizi setinde aşk krizi! Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin ayrılınca...

02.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ağustos sonu başlaması planlanıyor. Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin'in dizi aşkı kısa sürünce yeni sezon öncesi sette kriz çıktı.

Aldatmak dizi setinde aşk krizi! Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin ayrılınca...

Tims&B‘nin atv için çektiği Aldatmak dizisinin oyuncularından Feyza Sevil Güngör ile Caner Şahin‘in sette başlayan aşkı sezon finali öncesi bitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikili birbirlerini takipten çıkıp beraber mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğrafları da sildi.

Dizi ekibinden sızan bilgilere göre; ikiliden Caner Şahin’in kıskançlık krizine girip sette Feyza Sevil Güngör‘e samimi davranan bir set çalışanıyla kavga ettiği öne sürüldü.

Ekran Alıntısı

Geçmişte TRT 1’de yayınlanan “Dünya Hali” dizi setinde de benzer bir gerginlik yaşayan Caner Şahin‘in Vahide Perçin‘li “Aldatmak” dizisinin yeni sezonunda yer alıp almayacağı ise merak konusu…

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