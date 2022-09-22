Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör nereli ve kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok gibi isimler yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Aldatmak oyuncularından Feyza Sevil Güngör'ün hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Aldatmak dizisinin Oylum Yenersoy'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör nereli ve kaç yaşında?

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Dizi film oyuncusu. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunudur. Profesyonel anlamda oyunculuk dersleri alan Feyza Sevil Güngör, ilk kez 2019 yılında Savaşçı dizisinde rol aldı, Sonra Çember, Kuruluş: Osman, Aldatmak gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Güzel oyuncunun Instagram'da 'feyzasevilgungor' adlı hesabı kullanıyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Aldatmak (Oylum Yenersoy, TV Dizisi 2022)

Kuruluş: Osman (Hera, TV Dizisi 2021)

Çember (Behice, TV Dizisi 2021)

Savaşçı (General Kutalmış’ın kızı Ayça, TV Dizisi 2019-2021)

