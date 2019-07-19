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Aldattıksan sonra öyle bir bahane sundu ki ağzınız açık kalacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Aldatıldıktan sonra kendilerine sunulan birbirinden saçma bahaneleri Reddit adlı bir sosyal ağ platformunda paylaşan kişiler, okuyucuların ağzını açık bıraktı. İşte o bahaneler...

Aldattıksan sonra öyle bir bahane sundu ki ağzınız açık kalacak!

Aldatmak ve aldatılmak ciddi anlamda insana derin yaralar veren ve yaşamında güven problemi yaşatan kötü bir durum. Bir de aldatan kişi karşınıza geçip böyle pişkin bahaneler sununca durum daha da vahim olabiliyor. Bir grup insan Reddit adlı bir sosyal ağ platformunda kendilerine sunulan tuhaf aldatılma bahanelerini paylamış. İşte okuduğunuzda ağzınızı açık bırakacak o bahaneler...

1. "Duşu bozuktu. Bu yüzden başka bir kadının evine duş almaya gitmiş ve sevişmişler..."

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2. "Sana söylemedim çünkü üzüleceğinden korktum."

3. "Eve geldiğinde boynunda morluklar vardı, nedenini sorduğumda tıraş olurken olduğunu söyledi. Bu nasıl bahane ya? Eve geldiğinde boynunda morluklar vardı, nedenini sorduğumda tıraş olurken olduğunu söyledi. Bu nasıl bahane ya? Bir de ciddi ciddi inanmamı bekledi..."

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4. "Sana üçlü seks yapmak için sürpriz yapacaktım ama önce kendim test etmek istedim."

5. "Çok hızlı aşık oldum ve yavaşlamak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu arada yavaşlamak için beni aldattığı kadının kuzenim olduğunu öğrendim. Aa bir de köpeğimle çok fazla zaman geçiriyormuşum..."

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6. "Disneyland'e gitmiştin, sen de orada beni aldatabilirdin. Disneyland'e annem ve teyzemle gitmiştim..."

7. "Gelecekteki halin nasıl olacak görmek istedim. O yaşlıydı, senin daha az çekici halin gibiydi."

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8. "Bu aldatmak sayılmaz çünkü senden ayrılmayı düşünüyordum."

9. "Bana senin daha genç halini hatırlattı, eskiden olduğun halini. Bu arada ben 25, aldattığı kadın 23 yaşında."

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10. "Arkadaşım benim için Tinder hesabı açmış, gerçekten ben hiç kullanmadım. Liseden bir arkadaşımla eşleşmiş, kadın bana ekran görüntülerini bile gönderdi."

11. "Eğer başka bir kadınla yatmak için senden izin isteseydim vermezdin. Ne yapmamı bekliyordun?"

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12. "Parfümün çok ağır kokuyordu. Kendisi bana doğum günümde almıştı."

13. "Başka erkekler seninle flört ediyordu. Evet ama ben kimseye karşılık vermedim. Sen gidip başka bir kadınla birlikte oldun."

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14. "50 yaşlarındaydı, ben de 30'lu yaşlardaydım. Aramızdaki yaş farkı fazla olduğu için beni 25 yaşında bir kadınla aldatmış."

15. "Ailem boşandığı için sağlıklı bir ilişki nasıl olur bilmiyorum."

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16. "Depresyondaydım, sen de işe gitmiştin."

17. "Evlilik danışmanıydı. Çünkü ben hep bir danışmana gitmek istiyormuşum ve o da para vermemek için beni evlilik danışmanı ile aldatmış."

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18. "Seninle sevgili olmadan önce söz vermiştim, ne yapsaydım sözümü tutmasa mıydım?"

19. "Çok sarhoş ve yalnızdım. Evet başka bir kadınla seks yaptım ama her an seni düşündüm, hem boşalmadım bile."

Ne diyelim Allah kimseye yaşatmasın.

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