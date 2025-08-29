Mynet Trend

Aldığı ekmekten çıkanı görünce şaştı kaldı! "Dişimi kırıyordum"

Sinop'ta Halit Bostan isimli vatandaş, öğlen yemeği için aldığı ekmeğin içinden vida çıktığını öne sürdü. Olayı anlatan Bostan, "Yemek yerken ekmeği ağzıma koydum. Çiğnerken içinden vida çıktı. Neredeyse dişimi kıracaktı. Dişime vurunca farkına vardım." dedi.

Geçtiğimiz gün Erfelek ilçesine bağlı Karapınar köyünde ikamet eden Halit Bostan isimli vatandaş, öğlen yemeği için köyün bakkalından ekmek aldı. Evine giden Bostan'ın yemek yediği sırada ekmeği çiğnerken dişine sert bir cisim temas etti. Çarpan cismi ağzından çıkarttığında ise vida olduğunu gören Bostan gözlerine inanamadı.

Yaşadığı olayın ardından köy bakkalına giden Bostan, durumu bakkal işletmecisine aktarmasıyla esnafın da şaşırdığını söyledi. Bostan, fırıncı esnafına da durumla ilgili haber verilmesini istedi.

"NEREDEYSE DİŞİMİ KIRACAKTI"

Olayı anlatan Bostan şu ifadeleri kullandı: "Yemek yerken ekmeği ağzıma koydum. Çiğnerken içinden vida çıktı. Neredeyse dişimi kıracaktı. Dişime vurunca farkına vardım. Ekmeği Karapınar köyünden bakkaldan aldım. Bakkal da ekmeği Erfelek'ten bir fırından alıyormuş. Bu sabah bakkala gidip durumu görüştüm. Onlar da 'nasıl olur' diye şaşırıp kaldılar. Fırını uyarıp uyarmadıklarını bilmiyorum. Sinop'ta fırınlar denetleniyor mu bilmiyorum ama Erfelek'te mutlaka fırınların denetlenmesini istiyorum"

Sinop
