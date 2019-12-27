Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdüler! Kafasına 60 dikiş atıldı

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi Elmas Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kırtasiye ve hediyelik eşya satan dükkana gelen 3 kişi, futbol topu aldı. Bir süre sonra dükkana tekrar gelen 3 kişi, iş yeri çalışanı N.İ.'ye futbol topunu beğenmediklerini söyleyip, iade etmek istedi. N.İ.'nin futbol topunun kullanılmış olmasından kaynaklı geri alamayacağını belirtmesi üzerine 3 kişi, iş yerinden ayrıldı.

DÜKKANA TEKRAR GELİP COPLA DÖVDÜLER

Duruma öfkelenen 3 kişi, tekrar dükkana gelerek yanlarında getirdikleri cop ile N.İ.'ye saldırdı. Cop ve şemsiye ile darp edilen N.İ., kanlar içerisinde kaldı. N.İ.’yi darp eden 3 kişi, bir süre sonra iş yerinden ayrıldı.

KAFASINA 60 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden N.İ.’nin kafasına 60 dikiş atıldı.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.

Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)



