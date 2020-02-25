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Alef dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

BluTV ve FX’in ortak projesi Alef; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla yayın tarihi için geri sayıma başladı.

Alef dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef ne zaman başlıyor?

Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef’in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF yakında yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Kemal ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Settar karakterleri hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

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Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.

Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Melisa Sözen’in canlandıracağı Yaşar, Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.

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