Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev 17 Eylül'de tahliye edilecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev için karar verildi.

Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev'in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül'de tahliye edilecek. Mayıs ayında "Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan futbolculardan Kokorin 18 ay, Mamaev ise 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rusya Premier Lig'de şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018'de tutuklanmıştı.

