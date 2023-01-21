Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

1992 yılında rol aldığı Mahallenin Muhtarları dizisiyle şöhret kapısını aralayan Zeynep Gülmez, sayısız projede kamera karşısına geçti. Alemin Kralı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

Bursa'da doğup büyüyen Zeynep Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan yıldız, 1990'ların başında ekran yolculuğuna başladı. Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz,Eyvah Kızım Büyüdü, Kınalı Kar, Selena, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Maria ile Mustafa gibi pek çok yapımda oynadı.

Alemin Kralı dizisinde Aslan Kıral'ın Eşi Mehveş Kıral'a hayat veren Zeynep Gülmez, dizi yayınlandığı dönem 30'lu yaşlarındaydı.

Şimdilerde 50'ye merdiven dayayan Zeynep Gülmez'e ''Asla yaşlanmıyorsunuz'' ve ''Yıllar güzelliğinize güzellik katıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Zeynep Gülmez, 2015-2017 yılları arasında tiyatrocu ve yapımcı Tolga Güleryüz ile evliydi.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Zeynep Gülmez'in Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi mevcut.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken yıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



