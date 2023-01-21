MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

21.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerle paylaştığı Alemin Kralı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdilerde 48 yaşında olan oyuncunun son haline bakanlar 'Yıllar sizi teğet geçmiş' demeden edemedi.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

1992 yılında rol aldığı Mahallenin Muhtarları dizisiyle şöhret kapısını aralayan Zeynep Gülmez, sayısız projede kamera karşısına geçti. Alemin Kralı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

Bursa'da doğup büyüyen Zeynep Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan yıldız, 1990'ların başında ekran yolculuğuna başladı. Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz,Eyvah Kızım Büyüdü, Kınalı Kar, Selena, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Maria ile Mustafa gibi pek çok yapımda oynadı.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Alemin Kralı dizisinde Aslan Kıral'ın Eşi Mehveş Kıral'a hayat veren Zeynep Gülmez, dizi yayınlandığı dönem 30'lu yaşlarındaydı.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Şimdilerde 50'ye merdiven dayayan Zeynep Gülmez'e ''Asla yaşlanmıyorsunuz'' ve ''Yıllar güzelliğinize güzellik katıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Zeynep Gülmez, 2015-2017 yılları arasında tiyatrocu ve yapımcı Tolga Güleryüz ile evliydi.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Zeynep Gülmez'in Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi mevcut.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

İddialı pozlarıyla dikkat çeken yıldız, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!
Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"
Alkolü bırakıyorum ve namaza başlıyorumAlkolü bırakıyorum ve namaza başlıyorum
Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer Zeynep Gülmez alemin kralı Oyuncu ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"

Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

Futbol dünyası şokta! Dev kulübün 15 puanı silindi...

Futbol dünyası şokta! Dev kulübün 15 puanı silindi...

WhatsApp hesabı çalındı, hayatı kabusa döndü

WhatsApp hesabı çalındı, hayatı kabusa döndü

SGK'lı ve Bağ-Kur'lu EYT'linin prim borcuna yapılandırma!

SGK'lı ve Bağ-Kur'lu EYT'linin prim borcuna yapılandırma!

Gece yarısı indirim izdihamı! Polis bölgenin elektriğini kesti

Gece yarısı indirim izdihamı! Polis bölgenin elektriğini kesti

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.