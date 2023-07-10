Sofia Vergara mayosunu giyip poz verdi! "Bu nasıl 50 yaş?"

Rol aldığı "Modern Family" dizisiyle hafızalarda yer eden Kolombiya asıllı oyuncu Sofia Vergara, bir süredir 'America's Got Talent' adlı yarışmanın seçici kurulunda yer alıyor.

Sofia Vergara sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Sofia Vergara, son olarak 30 milyon takipçiye ulaşan Instagram sayfasından hayranları için bir teşekkür mesajı paylaştı.

50 yaşındaki Kolombiyalı güzel, yeşil mayosuyla verdiği pozları şu mesajla yayınladı:

"30 milyon takipçiye ulaştım! Her zaman yanımda olduğunuz ve yaptığım her şeyde beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Güzel oyuncunun pozunu görenler "Bu nasıl 50 yaş?", "Kadın hep 25 yaşında" yorumlarında bulundu.

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen Sofia Vergara, modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yapmıştı. Vergara, lisede okurken plaja gittiği bir gün güneşlenirken fotoğrafçının kendisini görüntülemesiyle kariyer yolunu çizmiş olmuştu.



