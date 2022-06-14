Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir mini etekli pozları ve imajıyla olay yarattı! "Dua Lipa olmuşsun"

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, sosyal medyadan paylaştığı pozlar ve değişimiyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak mini etekli pozlarıyla objektif karşısına geçen güzel oyuncuyu görenler şoke oldu. Kocaman bir birey haline gelen Birsu Demir güzelliğiyle dikkat çekti.

MİNİ ETEKLİ POZLARI VE İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak bir magazin sayfası için objektif karşısına geçen güzel oyuncu Birsu Demir, cesur pozlarıyla takipçilerinin adeta nefesini kesti.

Makyajı, saç tarzı ve mini etekli pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncunun takipçilerinden bazıları Birsu Demir'in son halini dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

INSTAGRAM POZLARIYLA OLAY YARATIYOR

Instagram hesabında 51 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu pozlarıyla adeta olay yaratıyor. Cesur paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle göz dolduran Birsu Demir, dekolteli paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.



