Alerji tedavisinde bağırsak florasının onarımı büyük önem taşıyor

Alerjilerin bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir hastalık türü olduğunu belirterek, tedavinin ise mümkün olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Hastalık, alerjen dediğimiz yabancı maddelerin vücudu uyarması ile ortaya çıkıyor. Vücudumuzda alerjilere karşı koruyucu defans mekanizmalarımız mevcuttur. Bunlar mukozalarımızdan salınan kararlı miktarda IGA seviyemiz ve iyi huylu floramızdaki probiyotik bakterilerimiz laktobasillerimizdir. Alerjilerin gelişmesine karşı bizim bu bariyerlerimizde en ufak bir dengesizlik geliştiğinde veya dışarıdan bir etki ile mantar enfeksiyonu veya helikobakter pylori enfeksiyonu gibi mukozal membranlarımızı etkileyebilecek lora bozukluğumuz geliştiğinde basit polen alerjisinden ağır anjiyo ödemlere, yaygın ürtiker ataklarından güneş alerjilerine kadar daha genişleriyle tanışmamız olasıdır. Sonuç olarak bizi alerjilere karşı koruyan mekanizmalarımızdan birinde sorun olduğunda birçok alerjiye yakalanılıyor. Bağışıklığımızda alerjiyi yaratan etkenleri ortaya koyup düzelttiğimizde alerjimiz otomatik olarak ortadan kalkar. Alerjimizin genelde ana kaynağı bağırsak floramızın bozukluğu ve bunu yaratan tali nedenlerdir. Bu nedenlerin tek tek saptanıp düzeltilmesi gerekir, ağır anjiyödemleri bile tecrübe ile sabit, düzeltebilir." şeklinde konuştu.