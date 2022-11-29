Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan tüm adayların gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ALES 3 ne zaman açıklanır? ÖSYM ALES sonuçları için tarih verdi mi? İşte tüm merak edilenler...

ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



