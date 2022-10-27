ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

ALES/3 başvurularının tamamlanmasının ardından sınav tarihi beklenmeye başlandı. ÖSYM, senenin son ALES sınavını düzenleyecek. ALES/3 sınavının ne zaman düzenleneceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Sınava giriş yerlerinin, sınav tarihiden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ALES/3 sınav giriş yerleri ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden sorgulanacak.



