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ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

27.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sene üç defa düzenlenen ALES 'in üçüncüsü için geri sayım başladı. Bilindiği üzere ALES/3 başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

ALES/3 başvurularının tamamlanmasının ardından sınav tarihi beklenmeye başlandı. ÖSYM, senenin son ALES sınavını düzenleyecek. ALES/3 sınavının ne zaman düzenleneceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 giriş yerleri henüz açıklanmadı.

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

Sınava giriş yerlerinin, sınav tarihiden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 için geri sayım başladı!

ALES/3 sınav giriş yerleri ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden sorgulanacak.


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