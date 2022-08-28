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ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

28.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES1 VE ALES2 sınavlarının ardından ALES3 sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sınava giren adaylar ALES3 sınavının tarihi ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. “ALES 3 ne zaman yapılacak?” “ALES 3 hangi tarihte yapılacak?” gibi soruları merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilk iki oturumu gerçekleşti. Sınava girecek olan adaylar ALES 3 için oldukça heyecanlı bir şekilde gün sayıyorlar. Ancak birçok aday ALES 3 sınavının tarihini bilmiyor. ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte tarihi…

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması beklenmekte.

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