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ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

07.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç tarihi araştırılıyor. Yılda üç defa uygulanan ALES'in üçüncüsü ALES/3, 20 Kasım'da düzenlendi. Şimdi ise gözler, ALES/3 sonuç tarihine çevrildi. Peki ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES/3 sonuç tarihi, akademik kariyer yapmak için sınava giren tüm adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanacak ALES/3 sonuçları merakla bekleniyor. ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ALES/3 sonuçlarının 9 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

Sonuçların 9 Aralık saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarih itibarıyla 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ÖSYM'nin adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

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