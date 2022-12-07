ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES/3 sonuç tarihi, akademik kariyer yapmak için sınava giren tüm adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanacak ALES/3 sonuçları merakla bekleniyor. ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ALES/3 sonuç sorgulama linki!

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ALES/3 sonuçlarının 9 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

Sonuçların 9 Aralık saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarih itibarıyla 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak.

ÖSYM'nin adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.



