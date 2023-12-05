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ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile ALES sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

05.12.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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ALES sınav sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilmişti. Konuya dair son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM sınav sonucu ekranında puan bilgisi, doğru ve yanlış sayıları yer alıyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı. 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan alınan sonuç 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı...

ALES SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

ALES/3 sınavının sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Bilindiği üzere ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilmişti.

Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürmüştü ve adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenmişti.

19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçlar bugün belli oldu.

ALES/3 sınavının sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"9 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ALES soru ve cevapları için ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin internet adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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