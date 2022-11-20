ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES/3 sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM açıkladı!

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumunun üçüncüsü 20 Kasım Pazar saat 10.15 itibarıyla başladı. ALES/3 oturumunun başlamasıyla gözler, ALES/3 sonuçlarına çevrildi. ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES/3 sonuçları 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES/3 sonuçları ÖSYM adresinden sorgulanacak.

Adaylar ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

ALES/3 oturumu 10.15'te başladı. Adaylara 100 soru yöneltildi ve cevaplandırmaları için 150 dakika süre verildi. Sınav 12.45 itibarıyla sona erecek.

