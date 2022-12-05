ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı. Akademide kariyer yapacak ya da yurt dışında lisansüstü eğitim alacak adaylar sınavı tamamladı. ALES/3 sınav sonuçlarının tarihi belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar AİS ÖSYM'den kontrol edilecek. İşte detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde ALES/3 sonuç tarihi yer aldı.

Buna göre ALES/3 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, 'https://sonuc.osym.gov.tr ' üzerinden duyurulacak.

Sonuçlar daha erken açıklanırsa güncel detaylar sayfamızda yer alacak.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



