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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

05.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 20 Kasım'da tamamlandı. Akademik kariyer yapmayı planlayan, sınava katılım sağlayan adayların gözleri ALES/3 sonuç tarihine çevrildi. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? Sonuçlar AİS ÖSYM'den kontrol edilecek. İşte detaylar...

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı. Akademide kariyer yapacak ya da yurt dışında lisansüstü eğitim alacak adaylar sınavı tamamladı. ALES/3 sınav sonuçlarının tarihi belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar AİS ÖSYM'den kontrol edilecek. İşte detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde ALES/3 sonuç tarihi yer aldı.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

Buna göre ALES/3 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

Sınav sonuçları, 'https://sonuc.osym.gov.tr ' üzerinden duyurulacak.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

Sonuçlar daha erken açıklanırsa güncel detaylar sayfamızda yer alacak.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi belli mi? AİS ÖSYM'den kontrol edilecek

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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ÖSYM sınav ALES

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